Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:
08.06.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne’de Şht. Hasan Cafer Sokak üzerinde, Orkan OK (E-34) 345 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 006 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Murat İZCİ (E-33) yönetimindeki UL 893 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RR 006 plakalı araç sürücüsü Orkan OK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.