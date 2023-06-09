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08.06.2023 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Girne ’de Şht. Hasan Cafer Sokak üzerinde, Orkan OK (E-34) 345 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RR 006 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizce anayol konumundaki Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden Murat İZCİ (E-33) yönetimindeki UL 893 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RR 006 plakalı araç sürücüsü Orkan OK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin kaza yla ilgili açıklaması şöyle:

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