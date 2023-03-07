KIBTES Başkanı Turgut açıklamasında basına bir öğretmenin “Allah yok” dediği daha sonra “ekmeği ayakları ile çiğnediği ve bakın Allah olsa çarpardı” dediği iddiasının düşmesi üzerine soruşturma açıldığını kaydetti.

Anayasaya göre dini değerleri aşağılamanın suç olduğunu kaydeden Turgut, “İlkokul 4’üncü ve 5’inci sınıflarında yasada yer almasına rağmen okutulmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin branş öğretmenleri tarafından işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir” dedi.

-"Soruşturmanın takipçisi olacağız"

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik ise açıklamasında “Eğitim yuvasında böyle çirkin bir davranışı din görevlileri olarak kınıyoruz. Bu ve benzeri davranışların bir eğitimciye yakışmadığını bilinmesini isteriz” dedi.

İnik “Müslüman bir kimliğe sahip Kıbrıs Türk toplumunun inancına yapılan bu saldırı kabul edilemez. Konu hakkında açılan soruşturmanın takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.