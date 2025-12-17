Kimliksizler Derneği, ebeveynlerinden biri Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen adanın kuzeyinde doğan ve “karma birliktelik çocukları” olarak tanımlanan bireylerin anayasal vatandaşlık haklarından mahrum bırakılmasına bir kez daha sert tepki gösterdi. Dernek, yaşananların açık bir hukuk ihlali ve ciddi bir insan hakları sorunu olduğunu vurgulayarak Türk ve Rum liderler ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği’ne (AB) çağrıda bulundu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın, istisnasız şekilde tüm Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarına vatandaşlık hakkı tanıdığı hatırlatıldı. Buna rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının hukuka aykırı idari kararlarla bu hakkı fiilen engellediği ve binlerce çocuğu kimliksiz bırakarak adeta “rehin” aldığı ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşlık hakkının engellenmesinin yalnızca hukuki bir mesele olmadığına dikkat çekilerek, bu durumun sağlık hakkı, eğitim hakkı, seyahat özgürlüğü, kadın hakları ve temel insan haklarına erişim gibi birçok alanda ağır mağduriyetlere yol açtığı belirtildi. Kimliksizler Derneği, yaşananların Avrupa insan hakları normlarına ve evrensel hukuk ilkelerine açıkça aykırı olduğunu vurguladı.

Dernek, söz konusu mağduriyetin giderilmesinde başta Kıbrıs Cumhuriyeti makamları olmak üzere tüm ilgili kurum ve aktörlerin sorumluluğu bulunduğunu belirtti. Açıklamada, Kıbrıs Rum ve Türk liderliği ile BM ve AB yetkilileri, bu hak ihlalinin sona erdirilmesi ve Kıbrıslı Türklerin çocuklarının Anayasa’dan kaynaklanan vatandaşlık haklarına erişebilmesi için gerekli engelleri kaldırmaya ve somut adımlar atmaya davet edildi.

Kimliksizler Derneği, mücadelenin insan onuru ve çocuk hakları temelinde sürdürüleceğini vurgulayarak, uluslararası toplumun bu konuda sessiz kalmaması gerektiğinin altını çizdi.