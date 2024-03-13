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Saarbrücken, kupanın ikinci turunda Bayern Münih'i, son 16 turunda ise Eintracht Frankfurt'u eleyerek çeyrek finale yükselmişti.

BAYERN MÜNİH'İ DE ELEDİLER

1-0 geriye düştüğü müsabakayı 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 kazanan ev sahibi ekip, adını yarı finale yazdırdı ve Kaiserslautern'in rakibi oldu.

Almanya Kupası'nda Bundesliga takımı Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup eden 3. Lig ekibi Saarbrücken, yarı finale yükseldi.

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