Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibi, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) çarşamba günü saat 17.20'de ayrıldı.
Kapsülün hava şartlarına bağlı olarak bugün Türkiye saatiyle 16.30'da Dünya'ya inmesi öngörülüyor.
Dönüş yolculuğunun yaklaşık 48 saat sürmesi bekleniyor.
Axiom Space'in X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Ax-3 ekibinin, Florida kıyısına iniş yapması öngörülüyor.
Dragon kapsülünün Daytona Beach bölgesinde okyanusa iniş yapması bekleniyor.
- Ax-3 ekibini taşıyan uzay aracı başarıyla fırlatılmıştı
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.
Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.
Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.
Alper Gezeravcı, ISS'te 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti.