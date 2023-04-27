Hayvanseverler adına konuşan Prof. Dr. Füsun Yıldız, sokak hayvanlarının korunması için son günlerde yaşanan üzücü olaylara dur demek ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin acilen alınması ile ilgili bir basın açıklaması yapmak üzere toplandıklarını belirtti.

Yıldız “Bir süreden beri maalesef adamızın değişik bölgelerinde sokak hayvanlarına karşı kötü muamele, zehirleme ve hatta Lapta’da Nala adlı canımızın yakılması gibi son derece insanlık dışı ve üzücü olaylarla karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de bu hafta Salı gecesini çarşambaya bağlayan gece Alsancak Çağatay Özbirim caddesinde 4 yavru, 4 erişkin toplam 8 patili dostun zehirlenerek, acımasızca, vicdansızca ve planlanarak katledilmesiydi. Canımız çok acıyor…” dedi.

“Bir canlının yaşam hakkını elinden almak onu öldürmek hiç kimsenin hakkı değildir. Eğer bir kişi bunu bilerek isteyerek yapıyorsa suçludur ve ceza almalıdır. Suçluların bir an önce yakalanması ve ceza almasını talep ediyoruz. Bu konu ile ilgili son derece dikkatli ve ayrıntılı soruşturma ve araştırma başlatan Lapta Polis Karakolu ekibine çok teşekkür ediyorum ve suçluları bulacaklarına dair güvenimi bir kez de buradan söylemek istiyorum” diyen Yıldız açıklamasını şöyle sürdürdü:

Peki böyle olayların bir daha olmaması için neler yapılmalıdır? İlk ve en önemli iş, sokak hayvanlarının sokaklardaki sayılarını azaltabilmek için acil olarak tüm ada genelinde sistemli ve programlı kısırlaştırma ve sahiplendirme sürecinin başlatılması/ ayrı ayrı yürütülen programların birbirini tamamlayıcı hale getirilmesi ve bu işin devamlılığın sağlanmasıdır.

Ben nasıl yaşatmaya yemin etmiş bir hekim olarak tüm canlıları yaşatmak için uğraşıyorsam, yerel yönetici ve yönetimler de görev yaptıkları alan içerisinde tüm canlıların yaşamını ve refahını korumakla yükümlüdür. Turizm adası olma özelliğini taşıyan adamızda aç, susuz dolaşan sokak hayvanlarının sayısının fazla olması turizmi olumsuz etkiler. Bu yüzden yerel yönetimlerin sokak hayvanları için yaşam alanları oluşturması son derece önemlidir.

Bir başka önemli konuda beslenmeleri için satın aldığımız mamalardan alınan yüksek vergi sorunudur. Gönüllü olarak beslediğimiz bu çocuklarımızın mamaları sanki bir lüks tüketim malzemesi muamelesi görmektedir. Oysa bu mamalar sokaklardaki canlar aç kalmasın diye birçok gönüllü tarafından satın alınmakta ve can dostlarımız yaşatılmaya çalışılmaktır.

Üzerinde durmak istediğim başka bir konu da hayvan refahıyla ilgili ceza yasasında yer alan maddelerin caydırıcı olması gerekliliğidir. Bunun için meclisteki milletvekillerimizi ve hukukçularımızı birlikte çalışarak yasayı güncellemelerini acilen yapmalarını talep ediyoruz.”

“ACİLEN SUÇLULARIN BULUNUP CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Yıldız konuşmasını “Bu süreçte duyarlı yüreği ile her zaman yanımızda olan can dostlarımızın koruyucusu Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Sibel Tatar Hanıma, Lapta Polis Karakol ekibine, Lefkoşa Veteriner Dairesi ve Burak Bey’e ve bugün bizleri burada yalnız bırakmayan sizlere ve sessiz dostların sesi olan basın mensuplarımıza tüm kalbimle teşekkür ediyorum” sözleriyle noktaladı.

Hayvanseverlere Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de destek verdi.