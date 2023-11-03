Polisin söz konusu hırsızlık olayları ile ilgili açıklaması şöyle:

26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında, Alsancak bulunan iki ayrı ikametgahın mutfak penceresi ile balkon kapıları hasara uğratılıp açılarak içeriye girilmiş ve içerlerinden; dizüstü bilgisayar ile çantası, 12’li çatal bıçak seti, 12’li gümüş antika çatal bıçak seti ve macun seti, USB kalem, yedi adet kol saati ve muhtelif ziynet eşyaları çalınmıştır. Olaylar Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Y.Ç.(E-28) ve Ç.G.(E-23) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

