Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:
11.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde, Sultan DEMİR (K-33) yönetimindeki RR 337 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Nisa ÖZKİŞİ (Ç-7)’ye çarpmıştır.
Kazada sonucu yaralanan yaya Nisa ÖZKİŞİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, pediatri servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.