Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Markette kadına cinsel saldırı Markette kadına cinsel saldırı

11.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde, Sultan DEMİR (K-33) yönetimindeki RR 337 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Nisa ÖZKİŞİ (Ç-7)’ye çarpmıştır. 

Kazada sonucu yaralanan yaya Nisa ÖZKİŞİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, pediatri servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.