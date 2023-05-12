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Kazada sonucu yaralanan yaya Nisa ÖZKİŞİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, pediatri servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

11.05.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Alsancak ’ta Ankara Caddesi üzerinde, Sultan DEMİR (K-33) yönetimindeki RR 337 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Nisa ÖZKİŞİ (Ç-7)’ye çarpmıştır.

Kaza yla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

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