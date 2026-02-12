Polis açıklamasına göre, 11.02.2026 tarihinde saat 00.10 sıralarında, S.K. (E-50) müşteri olarak gittiği süpermarkette alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, market içerisinde satışa sunulan bir şişe alkollü içkiyi alıp kasada ödeme yapmadan çaldı.

Şahsın ayrıca market çalışanlarına hitaben yüksek sesle bağırıp küfür ettiği ve kanunsuz olarak tasarrufunda bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada S.K. tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.