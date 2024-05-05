Enerjisiyle izleyicileri adeta büyüleyen sanatçı, sevilen şarkılarını bir bir seslendirirken Les Ambassadeurs'un misafirleri de unutamayacakları bir gece geçirdi.

Sahnedeki performansıyla geceye damgasını vuran Altay, Les Ambassadeurs'un misafirlerini unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde bile enerjisi hiç düşmeyen sanatçı, konuklarına unutulmaz anlar yaşattı. Les Ambassadeurs Hotel & Casino, konuklarına sunduğu eşsiz deneyimlerle geceye damgasını vururken, Altay konseriyle Kıbrıs gecelerine ışık saçtı.