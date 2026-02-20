Spot altın, yüzde 0,18 artışla ons başına 5.005,81 dolar seviyesinde işlem görüyor ve haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 kayıp yaşadı. ABD’de Nisan vadeli altın kontratları ise yüzde 0,3 artışla 5.010,20 dolara yükseldi.

GoldSilver Central Genel Müdürü Brian Lan, “Değerli metaller şu anda hafif aşağı yönlü bir eğilimle konsolide oluyor. Doların dip seviyelerden toparlandığını gördük ve bu da değerli metaller üzerinde bir miktar baskı yarattı” dedi.

Lan, “Çin piyasasının altını desteklemediği bu dönemde bile fiyatların büyük ölçüde yatay seyretmesi, düşük seviyelerde güçlü alımların devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle Çin ana karası, Hong Kong, Singapur ve Tayvan piyasaları kapalıydı.

Dolar endeksi, beklentilerin üzerinde gelen ekonomik veriler, daha şahin bir Fed görünümü ve ABD ile İran arasındaki süregelen gerilimlerin etkisiyle Ekim ayından bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi.

ABD para politikasına ilişkin ipuçları açısından Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Aralık ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) verisi piyasaların odağında bulunuyor. Piyasalar, CME’nin FedWatch aracına göre ABD Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz indirimini Haziran ayında yapmasını bekliyor.

Goldman Sachs yayımladığı notta, temel senaryoya göre merkez bankası alımlarının yeniden hızlanmasını beklediğini, özel yatırımcıların ise Fed faiz indirimlerine tepki olarak pozisyon artıracağını ve bunun da altın fiyatlarını 2026 sonuna kadar ons başına 5.400 dolara taşıyabileceğini öngördüğünü belirtti.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,6 düşüşle 77,88 dolara geriledi. Spot platin yüzde 0,3 azalışla 2.063,63 dolara inerken, paladyum yüzde 0,4 kayıpla 1.677,71 dolara düştü.