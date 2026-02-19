Çatalköy-Esentepe Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla bölgede bulunan Çatalköy Camii, Hz. Ömer Camii ve Esentepe Camii’nde Ramazan boyunca her gün 500 kişilik iftar yemeği verecek.

Ramazan’ın ilk gününde iftar yemekleri vatandaşlara dağıtılırken, programa yoğun katılım gerçekleşti. İftar sofralarında bir araya gelen bölge halkı, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşadı.

Gerçekleştirilen organizasyon, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da programa katılarak vatandaşlarla sohbet etti.