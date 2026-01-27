Altın, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle ons başına 5 bin doların üzerindeki seyrini ikinci gününde de sürdürdü. Yatırımcıların devlet tahvilleri ve para birimlerinden çıkışı, değerli metallere olan talebi güçlendirdi.

Külçe altın salı günü yüzde 1,3’e kadar yükselerek üst üste yedinci işlem gününde de artış kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ürünlerine yönelik gümrük tarifelerini artırma tehdidi ve Washington’un Japon yeni için destek adımları atabileceğine dair beklentiler, doları yaklaşık dört yılın en düşük seviyesine çekti. Bu gelişmeler altını küresel alıcılar için daha cazip hale getirdi. Gümüş ise yaklaşık yüzde 7 yükseldi.

Son iki yılda değerini iki kattan fazla artıran altın, piyasalardaki belirsizlik ve risk algısının önemli bir göstergesi olmaya devam ediyor. 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansını sergileyen metal, bu yıl da “değer kaybı” endişeleriyle yüzde 17 oranında yükseldi.

Trump yönetiminin son dönemde Grönland çıkışı, Venezuela’ya olası askeri müdahale ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik açıklamaları da piyasalardaki tedirginliği artırdı. ABD Başkanı’nın Güney Kore’ye yönelik son uyarısı, Kanada’ya Çin ile ticaret anlaşması yapması halinde yüzde 100 gümrük tarifesi uygulanacağı tehdidinin ardından geldi.

Piyasa verileri, spekülatörlerin altın pozisyonlarını artırdığını gösterirken, opsiyon yatırımcıları da yükselişin devamına hazırlanıyor.

Yatırımcılar şimdi Trump’ın yeni Fed başkanı tercihini bekliyor. Daha güvercin bir atama, faiz indirimlerine yönelik beklentileri güçlendirerek faiz getirisi olmayan altın için destekleyici olabilir. Buna karşın, Fed’in kısa vadede faiz indirimlerine ara vermesi bekleniyor.

Singapur’da sabah saatlerinde altın yüzde 1,1 artışla ons başına 5.063,74 dolardan işlem gördü. Gümüş yüzde 5,8 yükselerek 109,78 dolara çıkarken, önceki seansta gördüğü rekor seviyelerin ardından bir miktar geri çekildi. Platin ve paladyum da değer kazanırken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi sınırlı yükseliş kaydetti.