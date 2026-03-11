Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) yükselen petrol fiyatlarını hafifletmek için stratejik petrol rezervlerini benzeri görülmemiş bir ölçekte kullanma planlarını açıklamasının ardından, petrol fiyatları düşüş göstermeye başladı.

Onaylanması halinde, bu salınım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra 2022'de kullanılan 182 milyon varili aşacak.

WTI ham petrol 85,7 dolardan güne başladı. Gün içinde en düşük 80,88 dolar, en yüksek de 87,27 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 81,99 dolardan işlem geçiyor.

Türkiye'nin kullandığı Brent petrol ise güne 89,06 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 85,14 dolar, en yüksek de 89,06 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 85,56 dolardan işlem geçiyor.

SAVAŞ BELİRSİZLİĞİ ORTADAN KALKMADI

İran savaşı ve hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan yapılan sevkiyatlarla ilgili artan belirsizlik piyasaları tedirgin etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi akşamı çatışmanın yakında sona erebileceğini söylemesinin ardından, ABD yetkilileri Salı günü askeri operasyonların yoğunlaştığını ve diplomatik görüşmelerin olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Enerji Bakanı Chris Wright da yanlışlıkla ABD Donanması'nın İran yakınlarındaki dar su yolundan bir petrol tankerine eşlik ettiğini belirten bir mesaj yayınladı, Beyaz Saray daha sonra böyle bir operasyonun gerçekleşmediğini açıkladı.

Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Irak dahil olmak üzere büyük Orta Doğu üreticileri, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı kalması nedeniyle toplu olarak günlük 6 milyon varilden fazla üretim azalttı. BAE'deki en büyük petrol rafinerisi de bir insansız hava aracı saldırısının ardından faaliyetlerini durdurdu.