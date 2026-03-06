Altın Cuma günü yükselerek bir önceki seansta yaşanan yüzde 1’den fazla düşüşün ardından toparlandı. Yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmanın genişleyebileceğine dair artan belirsizlik nedeniyle güvenli liman varlığı olan altına yönelmesi fiyatları destekledi.

Spot altın,yüzde 1 artışla ons başına 5.124,73 dolara yükseldi. Ancak metal bu hafta şu ana kadar yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti ve faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ile yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması nedeniyle dört haftalık yükseliş serisini sonlandırmaya hazırlanıyor.

Doların zayıflaması da diğer para birimlerine sahip yatırımcılar için dolar bazlı altını daha ucuz hale getirerek fiyatları destekledi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Jeopolitik riskler henüz azalmış değil. Hatta İran Dışişleri Bakanı’nın son röportajında İran güçlerinin ABD veya İsrail’in olası kara harekâtına hazır olduğunu söylemesi nedeniyle gerilimin daha da tırmanma riski var. Bu durum altın fiyatlarını destekliyor” dedi.

Savaşın altıncı gününde İran, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’a yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Orta Doğu’daki ABD güçlerinin komutanı Amiral Brad Cooper, ABD’nin hava saldırılarını süresiz sürdürebilecek kadar mühimmata sahip olduğunu açıkladı.

Çatışmanın tedarik zincirlerini ve sevkiyatları aksatmasıyla küresel enerji fiyatları da hızla yükseldi ve bazı büyük Orta Doğu üreticileri üretimi azaltmak zorunda kaldı. Geleneksel olarak güvenli liman olarak görülen altın, artan jeopolitik ve ekonomik belirsizlik ortamında bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 18 değer kazandı ve art arda rekor seviyeler gördü.

Wong, kısa vadede altın fiyatlarının dalgalı seyredeceğini, 5.040 dolar seviyesinin önemli destek, 5.280 doların ise direnç olduğunu belirtti. Wong’a göre bu direnç kırılırsa fiyatlar 5.448 dolara kadar yükselebilir.

Öte yandan ABD’de Perşembe günü açıklanan veriler, ilk işsizlik başvurularının geçen hafta değişmediğini, ancak Şubat ayında işten çıkarmaların keskin şekilde azaldığını gösterdi. Yatırımcılar şimdi gün içinde açıklanacak Şubat ayı ABD istihdam raporunu bekliyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 1,7 artışla 83,57 dolara, platin yaklaşık yüzde 1 yükselişle 2.141,55 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 artışla 1.648,65 dolara çıktı.