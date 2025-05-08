Altın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşına rağmen faiz oranlarını ayarlamak için acele etmeyeceklerini söylemesinin ardından kaybını sürdürdü.

Powell, faiz oranlarını sabit tutmanın hâlâ uygun olduğunu belirtti. Powell, “Durumun nasıl gelişeceğini görmek için doğru bir yerdeyiz. Eğer açıklanan yüksek tarifeler kalıcı olursa, bu durum enflasyonun artmasına, ekonomik büyümenin yavaşlamasına ve işsizliğin yükselmesine neden olabilir” dedi.

Powell’ın açıklamalarının ardından dolar yükseldi ve dolar cinsinden fiyatlanan altın üzerindeki baskı devam etti. Powell’ın faiz indirimi olasılığını azaltması, genellikle düşük faiz ortamında değer kazanan altın için olumsuz bir etki yarattı.

Altın, daha önce Çin ve ABD’nin yaklaşan ticaret görüşmelerini doğrulamasıyla güvenli liman talebinin azalması sonucunda yüzde 2,1’e kadar değer kaybetmişti.

Yine de, değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 28 yükseldi; yatırımcılar, Trump’ın sert ticaret ve jeopolitik politikalarının yol açtığı piyasa karmaşası ortamında güvenli liman arayışına yöneldi.

Altın, Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırmış, ardından son haftalarda bir miktar gerilemişti. Bu yükselişin bir diğer nedeni ise Çin’deki spekülatif talep ve merkez bankası alımları oldu.

New York’ta saat 15:28 itibarıyla spot altın yüzde 1,7 düşerek ons başına 3.373,04 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,5 yükseldi. Gümüş, platin ve paladyum da değer kaybetti.