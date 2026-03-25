Verilere göre Kuzey Kıbrıs’ta 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 61,12 TL seviyesinde bulunurken, aynı ürün Güney Kıbrıs’ta 76,22 TL’den satılıyor. Bu da yaklaşık yüzde 24,71’lik bir fiyat farkına işaret ediyor.

98 oktan kurşunsuz benzinde ise fark daha da artıyor. Kuzeyde litre fiyatı 62,12 TL olan yakıtın Güney Kıbrıs’taki fiyatı 80,34 TL’ye kadar yükseliyor. Bu kalemdeki fiyat farkı yüzde 29,33 olarak hesaplandı.

En büyük fark ise dizelde görülüyor. Euro dizelin litre fiyatı Kuzey Kıbrıs’ta 60 TL civarında seyrederken, Güney Kıbrıs’ta bu rakam 87,55 TL seviyesine ulaşıyor. Böylece dizeldeki fiyat farkı yüzde 45,92 gibi yüksek bir orana çıkıyor.

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta yakıt fiyatlarının euro üzerinden belirlenmesi de maliyet farkını artıran önemli unsurlardan biri olarak değerlendiriliyor. Verilere göre Güney’de 95 oktan benzinin litre fiyatı yaklaşık 1,48 euro, 98 oktan benzinin 1,56 euro ve dizelin ise yaklaşık 1,70 euro seviyesinde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki bu fark, iki taraf arasında özellikle ulaşım ve günlük yaşam maliyetleri açısından önemli bir ekonomik ayrışmayı da gözler önüne seriyor.