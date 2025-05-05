Altın, bu yılki ilk arka arkaya haftalık kaybının ardından yükseldi.Yatırımcılar, bu hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde belirsiz görünümü değerlendiriyor.

Külçe altın, geçen hafta yüzde 2,4 düşmesinin ardından ons başına 3.260 doların üzerinde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump’ın Başkan Jerome Powell üzerindeki baskıyı arttırdı ve geçen haftaki şaşırtıcı derecede güçlü istihdam verilerinin faiz oranlarını düşürmemek için hiçbir neden olmadığı anlamına geldiğini söylemesine rağmen, Fed’in Salı ve Çarşamba günkü toplantılarında faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.

Altın, bu yıl şimdiye kadar neredeyse yüzde 25 yükselerek Nisan ayında ons başına 3.500 doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Ancak son birkaç haftada bir miktar geriledi. Bu yükselişin arkasında Trump’ın oldukça sarsıcı ticaret ve jeopolitik politikaları nedeniyle güvenli liman alımları, Çin’deki spekülatif talep ve küresel merkez bankalarının altın alımları yer alıyor.

Spot altın, Singapur saatiyle sabah 9:25 itibarıyla yüzde 0,8 artışla ons başına 3.264,72 dolardan işlem gördü. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 düştü. Gümüş hafif yükselirken, platin ve paladyum yatay seyretti.

Yatırımcılar, Trump’ın son ticaret açıklamalarını da değerlendiriyordu. Trump, Pazar gecesi yaptığı açıklamada, bu hafta Çinli mevkidaşıyla görüşme planı olmadığını söyledi. NBC’de gün içinde yayımlanan başka bir açıklamasında ise, Çin’e uygulanan tarifelerin şu anda o kadar yüksek olduğunu ve bu nedenle dünyanın en büyük iki ekonomisinin neredeyse birbirleriyle ticareti durdurduğunu belirterek, bu tarifeleri bir noktada düşürmeye istekli olduğunu ifade etti.