Spot altın, seansın erken saatlerinde 5 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, yüzde0,2 düşerek ons başına 4.221,49 dolara geriledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün yükselişi sürdüremedi… çünkü Fed’in mesajı, bundan sonraki faiz indirimlerinin oldukça sınırlı olabileceği yönündeydi” dedi.

Fed, Çarşamba günü yapılan oylamada 25 baz puanlık bir faiz indirimi açıkladı; ancak bölünmüş bir kararla alınan bu adımda, işgücü piyasasında soğuma ve hâlâ “biraz yüksek” kalan enflasyona dair daha net işaretler beklediği için borçlanma maliyetlerinin daha fazla düşmeyebileceği sinyali verildi.

Çoğu politika yapıcı gelecek yıl yeniden faiz indirimi gerekebileceğini öngörse de, benzeri görülmemiş şekilde altı yetkili Çarşamba günkü çeyrek puanlık indirime bile karşı çıktı. Fed Başkanı Jerome Powell da gelecekteki indirimlerin zamanlamasına ilişkin herhangi bir yönlendirme yapmaktan kaçındı.

Daha düşük faiz oranları genellikle altın gibi getiri sağlamayan varlıklara destek olur.

Yatırımcılar şimdi gelecek hafta açıklanacak Kasım ayı ABD istihdam ve enflasyon verilerini, ardından da detaylı üçüncü çeyrek büyüme raporunu bekliyor.

Gümüş rekor kırdı

Spot gümüş, seansın erken saatlerinde 62,88 dolar ile rekor kırdıktan sonra yüzde 0,8 yükselerek ons başına 62,25 dolara çıktı. Böylece yılbaşından bu yana kazancı, güçlü endüstriyel talep, düşen stoklar ve ABD’nin kritik mineraller listesine eklenmesinin etkisiyle yüzde 113’e ulaştı.

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, “Gümüş dış etkenlere pek aldırmadı ve kendi başına yükselişi sürdürüyor. Burada gümüşün yön değiştireceğine dair bir işaret görmüyorum” dedi.

Spivak, gümüşte bir sonraki önemli seviyenin 64 dolar civarındaki bölge olduğunu da ekledi.

Diğer değerli metallerde ise platin yüzde 0,3 artışla 1.660,50 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,2 düşerek 1.479,70 dolara geriledi.