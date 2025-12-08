Spot altın ons başına yüzde 0,3 artışla 4.212,70 dolara çıktı.

Dolar, 4 Aralık’ta görülen son bir ayın en düşük seviyelerine yakın seyretmeye devam ederek hafif geriledi. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altını yurtdışı alıcılar için daha ucuz hale getirdi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Çekirdek PCE verileri sorunsuz geçti, bu da Fed’in bu hafta faiz indirimi yolunda ilerlemesini sağlıyor. Daha gevşek para politikası beklentisi altın fiyatlarını yukarı taşıyor” dedi.

Waterer ayrıca, “Bu hafta beklenen faiz indirimi doları baskı altında tutarken, aynı zamanda altının yukarı yönlü hareket alanını genişletiyor” diye ekledi.

ABD’de tüketici harcamaları eylül ayında, art arda gelen üç aylık yükselişin ardından ılımlı bir artış gösterdi. Bu gelişme, özel sektör istihdam verilerinin geçen ay son iki buçuk yılın en sert düşüşünü göstermesinin ardından geldi.

Fed yetkililerinden gelen güvercin açıklamalar da parasal gevşeme beklentilerini daha da güçlendirdi.

CME’nin FedWatch aracına göre, piyasalar 9-10 Aralık’taki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini yaklaşık yüzde 88 oranında fiyatlıyor. Daha düşük faiz oranları, getiri sağlamayan varlıklar olan altın gibi enstrümanlar için genellikle destekleyici oluyor.