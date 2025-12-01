Petrol, OPEC+’ın ilk çeyrekte üretim artışlarını durdurma planlarına bağlı kalacağını doğrulamasının ardından yükseldi. Bu sırada yatırımcılar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik söylemlerinin olası etkilerini değerlendiriyor.

Brent petrol varil başına 63 dolar civarında, ABD ham petrolü (WTI) ise 59 dolar seviyelerinde işlem gördü. Suudi Arabistan liderliğindeki üretici grubu, Pazar günü yapılan toplantıların ardından geçen ay başında ilk kez duyurulan üç aylık duraklamayı yeniden teyit etti. OPEC+, bu adımın daha zayıf mevsimsel piyasa koşullarını yansıttığını yineledi.

Petrol fiyatları, arz fazlasının büyüyeceğine yönelik beklentilerin görünümü baskılamasıyla Kasım ayında üst üste dördüncü ay da düşüş kaydetti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2026’da rekor seviyede bir arz fazlası öngörüyor. Yine de Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki jeopolitik gerilimler bu yıl fiyatları sık sık destekledi.

Cumartesi günü Trump, havayolu şirketlerini Venezuela’nın üstündeki ve çevresindeki hava sahasının kapalı olduğunu varsaymaları konusunda uyararak ülke üzerindeki baskıyı artırdı; ancak Pazar günü bu söylemleri yumuşattı. Buna rağmen, ABD güçlerinin bölgede yoğunlaşması piyasayı tedirgin etmeye devam ediyor.

Bu arada ABD ve Ukraynalı müzakereciler, olası bir barış anlaşmamasına yönelik çerçeve konusunda verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Olası bir ateşkes, Moskova üzerindeki yaptırımların hafiflemesine ve ülkeden daha fazla petrol akışına yol açabilir