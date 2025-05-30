Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde doların güç kazanmasıyla birlikte düşüş kaydetti.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına yön verebilecek nisan ayı enflasyon verisini beklerken altın tarafında volatilite arttı.

Uluslararası piyasalarda ons altın, yüzde 0,74 değer kaybıyla 3 bin 293 dolardan işlem görüyor. Haftalık bazda değerli metalde kayıp yüzde 1,8’i buldu. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 298,30 dolara geriledi.

Dolar endeksindeki (DXY) yüzde 0,2’lik yükseliş, altını yabancı yatırımcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Gram altın ne kadar?

Uluslararası gelişmelerin etkisiyle yurt içinde de altın fiyatları geri çekildi. Gram altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,5 oranında düşerek 4 bin 154 liradan işlem gördü.

Piyasaların gözü, Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak olan ABD’nin nisan ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine çevrildi. Fed’in enflasyon göstergesi olarak en çok önem verdiği verinin, aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 olarak gelmesi bekleniyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise, dün yaptığı değerlendirmede faiz oranlarının bir süre daha sabit tutulması gerektiğini söyledi. Daly, yıl içinde iki faiz indiriminin hâlâ olasılık dahilinde olduğunu vurguladı.