Altın fiyatları 10 Ocak 2023 Çarşamba günü ons altında yaşanan yarım puanlık artış sonrası hafif çaplı yükseliş kaydetti.

Ons altın haftanın üçüncü işlem gününde yarım puanlık bir yükseliş kaydederek 2 bin 25 dolar seviyelerinde yer aldı. Gram altın ise 1.950,18 liraya alıcı buluyor.

Çeyrek altın alış fiyatı bugün 3 bin 326 lira seviyelerinde yer alıyor. Satış fiyatı ise 3 bin 380 lirada konumlanmış durumda.

Yarım altın alış fiyatı 6 bin 653 satış fiyatı ise 6 bin 749 lira seviyelerinde bulunuyor. Tam altın ise aynı dakikalarda 13 bin 265 liradan geri alınırken 13 bin 457 liradan da satışa sunuluyor.