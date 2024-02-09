Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları geri kalan günlerinde yükseliş seyrine girdi.

Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan gram altın şu dakikalarda 2 bin 5 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük bin 995 lira, en yüksek ise 2 bin 7 lira seviyeleri test edildi.

Çeyrek altın 3 bin 356 liradan, yarım altın 6 bin 731 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 402 liradan işlem görüyor.

Altının onsu uluslararası piyasada 2 bin 33 dolar seviyesinde işlem görüyor. Külçe altın ise hafta içinde şu ana kadar yüzde 0,3 geriledi.