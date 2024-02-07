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Yeniden 2000 liranın üzerini test eden altının gram fiyatı, saat 9.40 itibarıyla 1999 liradan alıcı buluyor.

Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ederken; ons altın fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde dar bantta hareket ediyor.

ABD verileri sonrası sert düşüş yaşanan altın, yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 2000 lirayı test eden altının gram fiyatı 1999 liradan alıcı buluyor.

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