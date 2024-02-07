ABD verileri sonrası sert düşüş yaşanan altın, yeniden yükselişe geçti. Sabah saatlerinde 2000 lirayı test eden altının gram fiyatı 1999 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ederken; ons altın fiyatı haftanın üçüncü işlem gününde dar bantta hareket ediyor.
2033 – 2036 bant aralığında işlem gören ons altın, saat 09.05 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 2034 dolardan alıcı buluyor.
Yeniden 2000 liranın üzerini test eden altının gram fiyatı, saat 9.40 itibarıyla 1999 liradan alıcı buluyor.