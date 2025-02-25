Altın, Fed’in Temmuz ayı gibi erken bir tarihte başka bir faiz indirimi uygulayacağına dair güven artarken son rekoruna yakın seyretti. Trump yönetiminin Çin’e karşı son ticaret hamlesi ise güvenli liman talebini destekledi.

Külçe altın,ons başına 2.956,19 dolarlık yeni tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 dolardan daha az bir farkla işlem gördü. ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin artan endişeler arasında, swap piyasaları artık Fed’in bir sonraki parasal genişlemesinin iki ay önce gelmesini bekliyor. Faiz ödemediği için düşük faiz oranları külçe altın için olumlu.

ABD Başkanı Donald Trump yatırım, ticaret konuları içeren bir dizi hamleyle Çin’i hedef aldı.

Külçe destekli borsa yatırım fonlarına olan ilgiyi, Fed’in para politikasına ilişkin değişen görüşler, Trump’ın ticaret ve jeopolitik gündemlerine ilişkin belirsizlikle birleşince, yeniden canlandırdı. Geçtiğimiz hafta, net girişler 2022’den bu yana en büyüğü oldu ve altının bu yıl şimdiye kadar yüzde 12’den fazla olan yükselişine ekstra güç kattı.

Yatırımcılar, ileriye bakıldığında, merkez bankasının para politikası yörüngesi hakkında ipuçları için Cuma günkü temel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksini analiz edecekler. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinin Haziran ayından bu yana en yavaş seviyeye düşmesi bekleniyor.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:11’de ons başına 2.950,91 dolarda sabit kaldı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi çok az değişti. Gümüş ve platin düştü, paladyum ise sabit kaldı.