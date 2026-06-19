Böylece değerli metal, üst üste üçüncü haftalık düşüşüne yöneldi.

Spot altın, yüzde 0,6 düşüşle ons başına 4.184,33 dolardan işlem gördü. Altın, hafta genelinde ise yüzde 0,9 değer kaybetti. Ağustos vadeli ABD altın kontratları da yüzde 1 düşüşle 4.202,10 dolara geriledi.

Çin ana karası ve Hong Kong piyasaları Dragon Boat Festivali nedeniyle kapalı kalırken, dolar endeksi son bir yılın zirvesine yakın seyrini sürdürdü. Güçlenen dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha pahalı hale getirdi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “ABD-İran barış anlaşmasının ardından altındaki yükseliş kısa ömürlü oldu. Kevin Warsh liderliğindeki Fed’in daha şahin bir tona bürünmesiyle güçlenen dolar yeniden gündemin merkezine yerleşti” dedi.

Waterer, “Yeni Fed Başkanı’nın kararlı duruşu, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan desteği büyük ölçüde nötralize etti ve para politikasının hâlâ piyasalardaki temel belirleyici unsur olduğunu hatırlattı” değerlendirmesinde bulundu.

Fed’in çarşamba günü politika faizini sabit bırakmasının ardından yayımlanan projeksiyonlara göre, bankanın 19 politika yapıcısından 9’u bu yıl faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını düşünüyor. Kevin Warsh’ın başkan olarak yönettiği ilk toplantıda alınan bu karar, piyasalarda daha sıkı para politikası beklentilerini güçlendirdi.

İran savaşı kaynaklı enflasyon baskılarının artması da dünya genelinde daha fazla merkez bankasının faiz artırmasına veya fiyat artışlarını kontrol altına alacak adımların sinyalini vermesine neden oldu.

CME FedWatch verilerine göre yatırımcılar, Fed’in aralık ayında faiz artırma olasılığını yüzde 87 olarak fiyatlıyor. Bu oran, Fed toplantısı öncesinde yüzde 61 seviyesindeydi. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamlarında yatırımcılar açısından cazibesinin bir kısmını kaybedebiliyor.

Öte yandan Goldman Sachs, Fed’in bu yıl faiz indirimi yapmasını artık beklemediğini belirterek, altının ons fiyatı için yıl sonu tahminini önceki 5.400 dolar seviyesinden 4.900 dolara düşürdü.

Jeopolitik cephede ise petrol tankerleri Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerini sürdürürken, ABD perşembe günü İran’a yönelik deniz ablukasını kaldırdığını açıkladı.

Diğer değerli metallerde spot gümüş yüzde 1,5 düşüşle ons başına 64,83 dolara gerilerken, platin yüzde 1,3 kayıpla 1.674,47 dolara, paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 1.268,65 dolara indi.