Altın, ABD’den gelen beklentilerin altındaki veriler ile Fed’in bu yıl en az iki kez faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirmesiyle kazançlarını korudu.

Ons altın, çarşamba günü yüzde 0,6’lık bir artışın ardından 3.375 dolar civarında işlem gördü. Bu yükseliş, ABD’de hizmet sektöründe daralma ve istihdamda yavaşlama olduğunu gösteren ayrı raporların ardından geldi. Bu verilerin ardından Hazine tahvili getirileri düşerken, swap piyasası yatırımcıları Ekim ve Aralık aylarında iki Fed faiz indirimi fiyatladı. Faizlerin düşmesi, faiz getirisi olmayan altın için genellikle destekleyici bir faktördür.

Öte yandan, ABD ile bazı büyük ticaret ortakları arasındaki gerilimin artacağına dair endişeler yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum tarifelerini yüzde 50’ye çıkararak bu endişeleri körükledi. Ayrıca Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’i “anlaşma yapmak son derece zor” bir lider olarak nitelendirdi.

Altın bu yıl yüzde 30’a yakın değer kazanarak nisan ayında rekor seviyeye ulaştı. ABD öncülüğünde genişleyen tarifeler savaşı, altını güvenli liman olarak daha cazip hâle getirdi. Merkez bankaları da altın alımlarında itici güç oldu ve jeopolitik gerilimler ile dolara aşırı bağımlılık konusundaki endişeler nedeniyle bu alımların süreceği öngörülüyor.

Singapur saatiyle sabah 07:41 itibarıyla spot altın yüzde 0,1 artışla ons başına 3.375,21 dolara yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, çarşamba günkü yüzde 0,4’lük düşüşün ardından yüzde 0,1 daha geriledi. Gümüş yatay seyrederken, platin ve paladyumda artış görüldü.