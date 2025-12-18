Spot altın, çarşamba günü geç saatlerde yüzde 1’in üzerinde yükselmesinin ardından, sabah erken saatlerde yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.332,29 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 0,2 düşüşle 4.364,70 dolara indi. Dolar endeksi, çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasından sonra kazanımlarını koruyarak külçe altının yükselişini sınırladı.

Spot gümüş, önceki seansta 66,88 dolar ile rekor kırmasının ardından yüzde 0,2 artışla ons başına 66,44 dolara yükseldi. Gümüş, güçlü sanayi talebi, istikrarlı yatırımcı ilgisi ve daralan stokların etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 129 değer kazanarak, altının yüzde 65’lik artışını geride bıraktı.

Bazı analistler, özellikle ABD’de faiz indirimlerinin devam etmesi halinde, gümüşün gelecek yıl ons başına 70 dolar seviyesini test edebileceğini öngörüyor.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Waller’ın açıklamaları, Fed’in mevcut faiz indirim döngüsünü sürdürebileceğine işaret ediyor. Bu da şu anda hem altını hem de gümüşü destekliyor,” dedi. Wong, mevcut seviyelerde kâr satışlarının da görülebileceğini ekledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, soğuyan iş gücü piyasasına rağmen merkez bankasının faiz indirimlerine devam edebileceğini söyledi.

Fed, geçen hafta yılın üçüncü ve son çeyrek puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Piyasalar, 2026 yılında iki adet ilave 25 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

Yatırımcılar şimdi perşembe günü açıklanacak kasım ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE), ardından cuma günü yayımlanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksini bekliyor.

Platin yüzde 3,6 yükselerek ons başına 1.966,0 dolara çıktı ve 17 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini gördü. Paladyum ise yaklaşık yüzde 1 artışla ons başına 1.663,0 dolar seviyesine yükselerek yaklaşık üç yılın zirvesine ulaştı.