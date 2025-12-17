Altın, yatırımcıların ABD enflasyon verilerine odaklanması ve Venezuela’da artan gerilimleri izlemesiyle rekor seviyelere doğru yükseldi. Gümüş ise güçlü rallisini sürdürerek yeni bir zirveye çıktı.

Külçe altın, önceki seansta beş günlük yükseliş serisini bozan sınırlı düşüşün ardından toparlanarak ons başına yaklaşık 4.330 dolar seviyelerinde işlem gördü ve tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 50 dolar altında kaldı. Perşembe günü açıklanacak enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine ilişkin kararını nasıl şekilleneceğine dair ipuçları vermesi açısından yakından izlenecek.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım uygulanan tüm petrol tankerlerine yönelik bir abluka emri vermesinin ardından Venezuela’daki gelişmelerden de destek buldu.

BNP Paribas Kıdemli Emtia Stratejisti David Wilson, “Gerilimler kademeli olarak artıyor gibi görünüyor” dedi. Wilson, enflasyonist baskılardan ABD hisse senetlerine ve küresel büyümedeki yavaşlamaya kadar altını destekleyen tüm unsurların aynı anda devreye girdiğini belirterek, külçe altının önümüzdeki yıl bir noktada 5.000 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Altın, Ekim ayında görülen ons başına 4.381 doların üzerindeki rekor seviyeden çok da uzak değil. Bu yıl yaklaşık üçte iki oranında yükselen altın, 1979’dan bu yana en güçlü yıllık performansına ilerliyor. Bu sert yükseliş, merkez bankalarının artan alımlarının yanı sıra yatırımcıların devlet tahvilleri ve başlıca para birimlerinden daha geniş çaplı bir geri çekilme yaşamasından kaynaklandı. Jeopolitik gerilimler de altının güvenli liman cazibesini artırdı.

Analistlere göre külçe altının 2026’da ons başına ortalama 4.500 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Fiyatların daha da yükselmesi öngörülürken, yakın vadede daha sürdürülebilir bir yükseliş trendi öncesinde yatay bir seyir izleyebileceği belirtiliyor.

Altın, Çarşamba günü Singapur’da saat 13.16 itibarıyla yüzde 0,7 artışla 4.322,45 dolara yükseldi. Gümüş yüzde 4’e varan artışla 66,274 dolar ile rekor kırdı. Platin yaklaşık yüzde 3 yükselirken, paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,2 arttı.