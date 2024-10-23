Yatırımcıların yaklaşan ABD seçimlerini ve Orta Doğu’daki çatışmaları izlemesiyle altın bu hafta ikinci kez rekor kırdı.

Spot altın haftanın üçüncü işlem gününde ons başına 2.750 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 3.028 TL seviyesinde.

Standard Chartered Plc analisti Suki Cooper bir notta “Altının, makroekonomik arka plandan bağımsız olarak fiyatları daha da yukarı çeken destekleri yakalama yeteneği, piyasanın pozitif temel akışlar görmeye devam ettiğini gösteriyor,” dedi ve önümüzdeki haftalarda daha fazla yukarı yönlü risk beklediğini ekledi.

Banka, dördüncü çeyrekte altının ons başına ortalama 2.800 dolar olacağını ve fiyatların 2025’in ilk üç ayında ortalama 2.900 dolar olacağını öngörüyor.

Değerli metal, bu yıl şimdiye kadar yaklaşık yüzde 33 arttı ve 2024’te en güçlü performans gösteren emtiası oldu. Faiz indirimi iyimserliği, Fed’in geçen ay gevşeme döngüsünü başlatmasıyla en son kazanımları körükledi, ancak işlemciler son haftalarda ABD ekonomisiyle ilgili karışık raporların ardından bu yılki faiz indirimlerinin boyutu ve kapsamı hakkındaki beklentilerini azalttı. Güçlü merkez bankası alımları ve artan jeopolitik gerginlikler de altını destekledi.