Bu artış, petrol sevkiyatlarında uzun süreli aksaklık yaşanacağına dair endişelerin azalmasıyla desteklenirken, yatırımcılar bu hafta açıklanacak çok sayıda merkez bankası faiz kararı öncesinde Orta Doğu’daki çatışmanın ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Spot altın, yüzde 0,4 artarak ons başına 5.023,19 dolara yükseldi.

Tastylive’da küresel makro başkanı olan Ilya Spivak, “Altın fiyatları haftanın ilk 24 saatinde geri çekildi. Bu durum, İran Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına piyasaların verdiği olumlu tepkiyi yansıtıyor gibi görünüyor. Buna karşılık ham petrol geriledi, tahvil getirileri düştü ve ABD doları son kazançlarının bir kısmını geri verirken hisse senetleri yükseldi” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı’nın herkese kapalı olmadığını, bazı gemilerin bu kritik geçitten geçiş yaptığını söyledi.

Buna rağmen petrol fiyatları varil başına 100 doların üzerinde kalmaya devam etti. ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaş, boğazın büyük ölçüde kapalı kalmasına neden olurken, tankerlerin haftalarca mahsur kalmasına yol açtı. Bu durum, küresel arzda kaydedilen en büyük kesintilerden biri olarak değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkelerin boğazı yeniden açmak için yardım etmesi yönündeki çağrısını yineledi ve hiçbir ülkenin destek vermeye yanaşmadığından şikâyet etti.

Yüksek petrol fiyatları, ulaşım ve üretim maliyetlerini artırarak enflasyonu körüklüyor. Altın genellikle enflasyona karşı bir korunma aracı olarak görülse de, yüksek faiz oranları getirisi olan varlıkları cazip hale getirerek altına olan talebi azaltabiliyor.

Fed’in Çarşamba günü açıklayacağı kararında faizleri üst üste ikinci toplantıda da sabit tutması bekleniyor. Ayrıca İngiltere, Euro Bölgesi, Japonya, Avustralya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankaları da İran savaşı başladıktan sonra ilk kez bu hafta toplanacak.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,6 artışla ons başına 81,28 dolara yükseldi. Platin yüzde 2,2 artarak 2.161,35 dolara, paladyum ise yüzde 1,4 yükselişle 1.620,45 dolara çıktı.