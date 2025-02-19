Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük vergisi tehditleri ve artan jeopolitik belirsizliklerin güvenli liman talebini artırmasıyla rekor seviyeye yakın bir seviyede yatay seyrediyor.

Külçe, Salı günü ABD ve Rus yetkililerin Ukrayna’daki savaşı görüşmek üzere bir araya gelmesiyle yüzde 1,4 yükseldikten sonra ons başına 2.934 doların üzerinde işlem gördü. Beyaz Saray ayrıca Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması olasılığını da gündeme getirdi. Bu durum Avrupa ve Kiev’de endişeye yol açtı.

ABD başkanı Salı günü geç saatlerde otomobil, yarı iletken ve ilaç ithalatına yaklaşık yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyma sözü verdi ve duyuru en geç 2 Nisan’da yapılacak. Ancak, tehditlerin esas olarak bir müzakere aracı olarak kullanıldığı ve ABD gümrük vergisi politikalarının gecikmeler nedeniyle giderek daha da karmaşık hale geldiği yönünde spekülasyonlar var.

Altın bu yıl yüzde12 yükseldi. Goldman Sachs yıl sonu hedefini ons başına 3.100 dolara yükseltti ve beklenenden daha güçlü merkez bankası alımlarının bu yıl fiyatlar için önemli bir itici güç olacağını söyledi. Banka, gümrük vergileri de dahil olmak üzere belirsizlikler devam ederse, külçe altının 3.300 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:06 itibarıyla ons başına yüzde 0,1 düşüşle 2.934,16 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi Salı günü yüzde 0,2 yükseldikten sonra sabit kaldı. Gümüş, platin ve paladyumun hepsi çok az değişti.