Spot altın ons başına yüzde 0,2 düşerek 4.275,44 dolara geriledi; ancak Perşembe günü 21 Ekim’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra haftalık bazda yüzde 1,8 artışla kapanmaya hazırlanıyor.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşerek 4.306,20 dolara indi.

Dolar, üst üste üçüncü haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor; bu da altını yabancı yatırımcılar için daha ucuz hâle getiriyor.

ANZ analisti Soni Kumari, “Altın görünümü oldukça pozitif ve yatırımcılar, nokta grafik sadece bir indirim öngörse de piyasaların gelecek yıl iki faiz indirimini fiyatlamasından destek alıyor” dedi.

Fed, Çarşamba günü bu yılki üçüncü 25 baz puanlık faiz indirimini bölünmüş bir kararla gerçekleştirdi. Yatırımcılar, yayımlanan açıklamayı ve Başkan Jerome Powell’ın sözlerini önceki toplantılara göre daha az şahin olarak değerlendirdi. Yetkililer, daha fazla gevşemenin ancak enflasyonda belirgin bir soğuma ve iş gücü piyasasında yumuşama görülmesi durumunda gündeme gelebileceğini belirtti.

ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta yaklaşık 4,5 yılın en büyük artışını gösterdi; ancak bu artış iş gücü piyasasında kayda değer bir zayıflamaya işaret etmiyor.

Getiri sağlamayan altın gibi varlıklar, düşük faiz ortamlarından genellikle fayda sağlar. Yatırımcılar şimdi Fed’in politika patikasına dair daha fazla ipucu için gelecek haftaki tarım dışı istihdam verisini bekliyor.