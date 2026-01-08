Altın, önceki seansta yaklaşık yüzde 1 gerilemesinin ardından, emtia endekslerinin yıllık yeniden dengelenmesi ve kritik ABD ekonomik verilerinin açıklanması öncesinde yatay seyretti.

Külçe altın ons başına yaklaşık 4.455 dolar seviyesinde işlem görürken, pasif endeks takip fonlarının endekslerin gerektirdiği yeni ağırlıklara uyum sağlamak için perşembe gününden itibaren değerli metal vadeli işlemlerinde satışa başlaması bekleniyor. Son bir yılda altın ve gümüşte görülen güçlü ralliler nedeniyle satışların olağandan daha yüksek olacağı öngörülüyor.

Çarşamba günü yüzde 3,8 düşen gümüş ise son dönemdeki yüksek oynaklığı nedeniyle sert bir satışa karşı özellikle kırılgan görünüyor.

Citigroup’a göre altın vadeli işlemlerinden çıkışlar da gümüşü yakından takip edecek ve yaklaşık 6,8 milyar dolar seviyesinde olacak.

Altın ve gümüş, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performanslarını sergiledikten sonra yeni yıla girdi. Merkez bankalarının alımları ve kıymetli metale dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler, geçen yıl boyunca fiyatların art arda rekorlar kırmasını sağladı. Çin-Japonya ticaret ilişkilerindeki gerilimler ile ABD’nin Venezuelalı lider Nicolas Maduro’yu yakalaması, son günlerde altına bir miktar destek sağladı. Altın, haftalık bazda hâlâ yaklaşık yüzde 3 artıda.

Gümüşün rallisi 2025’te yaklaşık yüzde 150 değer kazanarak altından bile daha çarpıcı oldu. Sadece bu hafta içinde, çarşamba kapanışı itibarıyla yüzde 7,4 yükseldi.

Yatırımcılar ayrıca cuma günü açıklanacak kritik ABD ekonomik verilerine, özellikle de aralık ayı istihdam raporuna odaklanmış durumda. Beklentilerden zayıf bir veri, ABD Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi yapacağı yönündeki bahisleri destekleyebilir; bu durum faiz getirisi olmayan değerli metaller için olumlu bir unsur olarak görülüyor.

Altın, Singapur saatiyle 09.34 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4.452,63 dolara geriledi. Gümüş yüzde 0,7 artışla 78,72 dolara yükseldi. Platin çarşamba günkü kayıplarının bir kısmını telafi ederken, paladyum da değer kazandı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise önceki seansta yüzde 0,1 yükseldikten sonra yatay seyretti.