Altın, Çarşamba günü yükseldi. ABD Yüksek Mahkemesi’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın bir dizi uygulamasını iptal etmesinin ardından, yatırımcılar ABD tarifelerine ilişkin belirsizliği değerlendirirken güvenli liman olarak görülen altına yöneldi.

Spot altın, yüzde 0,5 artışla ons başına 5.174,76 dolara çıktı. Külçe altın, gün içinde üç haftanın zirvesini görmesinin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesiyle önceki seansı yüzde 1’in üzerinde düşüşle tamamlamıştı.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Çin piyasasının geri dönmesi ve ABD’de artan politika belirsizliği, altının ve bir ölçüde gümüşün cazibesini koruyor” dedi.

ABD Salı günü geçici olarak yüzde 10’luk yeni küresel ithalat tarifesini uygulamaya başladı. Ancak bir Beyaz Saray yetkilisi, Washington’un bu oranı yüzde 15’e çıkarmak için çalıştığını söyledi. Bu durum, Yüksek Mahkeme’nin geçen haftaki kararı sonrası Trump’ın tarife politikalarına ilişkin kafa karışıklığını artırdı.

Bu arada iki ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, kısa vadede faiz politikasında değişiklik yapma yönünde bir istek olmadığını işaret etti. CME’nin FedWatch aracına göre piyasalar bu yıl üç adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Rodda, “Altın fiyatlarını yukarı taşıyan ABD mali ve ticaret politikası ile dış politika gibi unsurlar devam ettiği sürece altın için yukarı yönlü hareket alanı hâlâ geniş” diye ekledi.

Jeopolitik cephede ise Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, İran ile ABD’nin Perşembe günü Cenevre’de üçüncü tur nükleer görüşmeler yapacağını açıkladı.

Spot gümüş yüzde 1 artışla ons başına 88,23 dolara yükseldi. Gümüş Pazartesi günü iki haftayı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmüştü. Spot platin yüzde 2,1 artışla 2.212,72 dolara, paladyum ise yüzde 1,4 yükselerek 1.793,68 dolara çıktı.