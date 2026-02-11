Altın ve gümüş, Aralık ayı perakende satış büyümesinin durduğunu gösteren verilerin ardından ABD Hazine tahvil getirilerinin düşmesiyle Çarşamba günü yükseldi. Bu durum, kritik istihdam verileri öncesinde ekonomide yavaşlama sinyali verdi.

Spot altın yüzde 0,5 artışla 5.049,59 dolara çıktı. Spot gümüş, önceki seansta yüzde 3’ten fazla gerilemesinin ardından yüzde 2,2 artışla ons başına 82,43 dolara yükseldi.

Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Son birkaç haftada değerli metaller temel göstergelerden oldukça koptu ve faiz politikasıyla bağını büyük ölçüde yitirdi. Getirilerin düşmesi bugün altın için açıkça destekleyici,” dedi.

ABD tahvil getirileri, ekonomide yavaşlama olabileceğine işaret eden bir dizi verinin ardından Salı günü geriledi ve bu durum ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz indirimleri için daha fazla alan tanıdı.

ABD’de perakende satışlar Aralık ayında değişmedi; hanehalkları motorlu araçlar ve diğer yüksek tutarlı harcamaları kıstı. Rodda, “Zayıf perakende satış verilerinin ardından, daha erken ve daha derin faiz indirimlerine ihtiyaç duyulabileceği beklentisi oluştu,” diye ekledi.

Ancak Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Salı günü yaptığı açıklamada, ekonomik faaliyetlere ilişkin “temkinli iyimser” görünüm nedeniyle ABD merkez bankasının bu yıl faiz ayarlarını değiştirmek için acelesi olmadığını söyledi.

Yatırımcılar 2026 yılında en az iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor; ilk indirimin Haziran ayında gelmesi öngörülüyor. Faiz getirisi olmayan külçe altın, düşük faiz ortamlarında genellikle iyi performans gösterir.

Piyasalar, Fed’in para politikası yoluna dair daha fazla ipucu için gün içinde açıklanacak Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu ve Cuma günü gelecek enflasyon verilerini bekliyor.

Spot platin yüzde 2 artışla ons başına 2.127,80 dolara yükselirken, paladyum yüzde 1,8 artışla 1.738,62 dolara çıktı.