Altın ve gümüş Cuma günü erken saatlerdeki kayıplarını bir kısmını telafi etti.

Ancak küresel teknoloji hisselerindeki sert satış dalgası ve güçlenen ABD doları, metallerin hafta başındaki kısa süreli toparlanmada elde ettiği kazanımları silmesi nedeniyle ikinci haftayı da düşüşle kapatmaya yöneldi.

Spot altın, yüzde 0,4 artışla 4.790,80 dolara yükseldi, ancak haftalık bazda yüzde 1,4 düşüşteydi. Spot gümüş, önceki seansta yaşanan yüzde 19,1’lik sert düşüşün ardından ons başına 71,32 dolar seviyesinde yatay seyretti. Günün erken saatlerinde yüzde 10’a kadar düşerek 65 doların altına indi ve bir buçuk aydan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü.

“Beyaz metal” olarak bilinen gümüş de üst üste ikinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Geçen hafta 2011’den bu yana en büyük haftalık düşüşünü yaşayarak yüzde18 gerileyen gümüş, bu hafta da yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti.

Tastylive küresel makro strateji başkanı Ilya Spivak, “Risk iştahının azaldığı görülüyor; hisseler düşüyor ve Bitcoin adeta dağılıyor. Genel risk algısının zayıfladığına dair pek çok işaret var. Bu ortamda altın nispeten dayanırken, gümüş riskten kaçış baskısı altında sert düşüyor,” dedi.

JP Morgan yayımladığı bir notta, gümüşün görece yüksek değerlemesinin riskten kaçış dönemlerinde metali daha sert düzeltmelere açık hale getirdiğini, ancak kısa vadede 75–80 dolar civarında daha yüksek bir taban ve gelecek yıl 90 dolara doğru bir toparlanma beklediklerini belirtti.

Spot platin, 26 Ocak’ta gördüğü 2.918,80 dolarlık tüm zamanların zirvesinin ardından ons başına yüzde 4,7 düşüşle 1.892,74 dolara gerilerken, paladyum yüzde 0,8 artışla 1.628,95 dolara yükseldi. Her iki metal de haftayı kayıpla kapatmaya yöneldi.