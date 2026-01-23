Değerli metaller, jeopolitik gerginlikler, zayıflayan ABD doları ve Fed beklentiler ile rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Spot altın tarihi bir yükselişle 4967 dolara çıkarak yeni zirvesini gördü. Şu sıralar altının onsu yüzde 0,8 yükselişle 4956 dolardan alıcı buluyor.

Gram altın sabah saatlerinde 6922 TL ise rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 6907 TL'den alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın ise 7076 TL'den satılıyor.

Spot gümüş 97,44 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, platin 2684 dolar ile rekor kırdı.

Dün açıklanan ekim ve kasım tüketici harcamaları verileri sonrası dolar endeksi iki haftanın en düşük seviyesine indi. Doların zayıflaması ile değerli metallere güvenli liman talebi arttı.

Buna karşı devam eden jeopolitik gerginlikler de değerli metallerin seyrini etkiliyor. ABD Başkanı Trump, Grönland konusunda NATO ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Donald Trump, Danimarka'nın egemenlik haklarını ihlal etmeden adaya tam erişim sağlama konusunda el sıkıştıklarını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Buz Denizi'nde oluşan Rus ve Çin tehlikesi nedeniyle Grönland Adası'nın ABD'ye katılmasını talep ediyor, başta adanın sahibi Danimarka olmak üzere AB ülkeleri buna şiddetle karşı çıkıyordu.

Öte yandan ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi olasılığı da değerli metallere yön veriyor. Piyasalar Fed'in 2026 yılında faiz indirimine gitmesini bekliyor. Ancak uzmanlar Fed'in, Ocak ayı toplantısında faizi sabit bırakacağını ön görüyor.