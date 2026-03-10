Altın , ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki savaşın yakında sona erebileceğini işaret etmesinin ardından yükseldi. Açıklamalar dolar ve petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.

Külçe altın yüzde 0,9’a kadar yükselerek ons başına 5.180 doların üzerine çıktı ve önceki seansta yaşanan kayıpları sildi. Trump, çatışmanın “çok yakında” çözüleceğini söyledi. ABD dolarını ölçen bir endeks yüzde 0,1’e kadar gerilerken petrol fiyatları da son derece dalgalı işlemlerin görüldüğü piyasada yüzde 10’dan fazla düştü.

Beyaz Saray’ın İran’la süren ve ikinci haftasına giren savaşı sona erdirmeye hazır olduğuna dair herhangi bir işaret, altın üzerindeki baskıyı azaltabilir. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması ve İran’ın enerji altyapısına yönelik füze saldırıları petrol fiyatlarının yükselmesine ve enflasyon endişelerinin artmasına yol açmıştı.

Bu durum, başta Fed olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimine gitme ihtimalini azaltmıştı. Faizlerin yüksek kalması, faiz getirisi olmayan altın için genellikle olumsuz bir faktör olarak görülüyor. Ayrıca savaş sürecinde küresel hisse senedi piyasalarındaki satış dalgası sırasında altın zaman zaman likidite kaynağı olarak da kullanıldı.

TD Securities kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini geri çekmesi nedeniyle altın pozisyonlarının baskı altında kaldığını belirtti. Ghali, bazı yatırımcıların fiziki piyasada düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine dair işaretler bulunduğunu ancak işlem hacminin sınırlı kaldığını söyledi.

Spot altın Singapur saatiyle 10:00 itibarıyla yüzde 0,9 yükselerek ons başına 5.184,41 dolara çıktı. Gümüş yüzde 2,9 artışla 89,49 dolara yükselirken platin değer kazandı, paladyum ise geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,1 düşüş gösterdi.