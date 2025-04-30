Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı otomobil tarifelerinin etkisini hafifletmesi ve çeşitli ülkelerle ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmesinin ardından Salı günü yaşadığı düşüşten sonra yatay seyretti.

Altının ons fiyatı, önceki seansta yüzde 0,8’lik düşüşün ardından 3.316 dolar civarında işlem gördü. Trump, yurtdışında üretilen araçlara uygulanan vergilerin diğer vergilerle üst üste binmesini önleyen ve ABD’de otomobil üretiminde kullanılan yabancı parçalara uygulanan vergileri azaltan iki başkanlık emri imzaladı.

Nisan ayında tüketici güveni, ekonomiye ve iş gücü piyasasına dair artan kötümserlikle birlikte neredeyse son beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Aynı zamanda, ABD’deki açık iş pozisyonları da Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye indi.

ABD öncülüğündeki ticaret savaşlarının etkisi hâlâ belirsizliğini koruyor ve bu durum altına olan talebi artırarak geçen hafta kısa süreliğine ons fiyatını 3.500 doların üzerine taşıdı. Bu yükseliş, altın destekli borsa yatırım fonlarına güçlü girişler, merkez bankalarının yoğun alımları ve Çin’deki spekülatif talep işaretleriyle destekleniyor. Yılbaşından bu yana altın yüzde 25’ten fazla değer kazandı.

Trump, Detroit yakınlarında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çinli, Hintli ve Fransız yetkililerin ABD ile ticaret anlaşmaları yapmak için temas kurduğunu söyledi. Ancak Pekin, Washington’la görüşme yürüttüğü iddialarını reddetti. Başkan ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell’ı yeniden eleştirerek yüksek enflasyon verilerini “yalan haber” olarak nitelendirdi.

Singapur saatiyle sabah 07:50 itibarıyla spot altın yüzde 0,1 düşüşle ons başına 3.315,87 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yatay seyretti. Gümüş, platin ve paladyum da büyük ölçüde durağandı.