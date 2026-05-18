Ancak yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisi, altını bir aydan uzun sürenin en düşük seviyelerine çekti.

Spot altın, ons başına 4.540,36 dolarda yatay seyretti. Seansın erken saatlerinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Haziran vadeli ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 düşüşle 4.543,70 dolara geriledi.

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, “Kâr realizasyonları nedeniyle şu anda hafif bir toparlanma görüyoruz. Altın hâlâ karmaşık ve yatay bir bant hareketi içinde sıkışmış durumda” dedi.

Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle altın fiyatları gün içinde 30 Mart’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Artan petrol fiyatları enflasyon endişelerini körüklerken, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentilerini de güçlendirdi.

Bu arada Saudi Arabistan, üç insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’ın “hızlı hareket etmesi gerektiğini” söyledi. Trump’ın açıklaması, ABD-İsrail savaşını sona erdirmeye yönelik girişimlerin çıkmaza girdiği bir dönemde geldi.

Petrol fiyatları pazartesi günü yükselişini sürdürerek son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yüksek petrol fiyatları enflasyon kaygılarını artırıyor. Merkez bankaları genellikle enflasyon dönemlerinde faiz artırımlarına giderken, bu durum faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltıyor.

Piyasalar, yıl sonundan önce Fed’in faiz artırımı yapma ihtimalini giderek daha fazla fiyatlıyor. FedWatch’a göre aralık ayına kadar faiz artışı ihtimali yüzde 50 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılar şimdi, merkez bankasının para politikası yönüne ilişkin ipuçları için bu hafta açıklanacak Fed’in nisan toplantı tutanaklarını bekliyor.

Öte yandan Hindistan, cumartesi günü yayımlanan hükümet kararıyla gümüş ithalatını neredeyse tüm formlarda derhal geçerli olmak üzere kısıtladı. Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan, bu adımla ithalatı sınırlamayı ve rupi üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Spot gümüş yüzde 0,8 düşüşle ons başına 75,38 dolara gerilerken, platin yüzde 0,1 kayıpla 1.972,10 dolara, paladyum ise yüzde 1,3 düşüşle 1.394,75 dolara indi.