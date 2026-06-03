Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.476,50 dolara geriledi. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,3 kayıpla 4.504,40 dolardan işlem gördü.

ABD ordusunun açıklamasına göre İran’ın Bahreyn, Kuveyt ve bölgedeki diğer hedeflere yönelik füze saldırıları ya engellendi ya da başarısız oldu. Washington ile Tahran arasındaki diplomatik temaslarda ise kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump’ın müzakere ekibinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması karşılığında İran’a yaptırım hafifletme teklifi sunmadığını belirtti. Rubio, herhangi bir yaptırım gevşemesinin İran’ın nükleer programından vazgeçmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatları çarşamba günü erken işlemlerde yüzde 1’in üzerinde yükselerek enflasyon ve faiz artırımı endişelerini derinleştirdi.

Öte yandan, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack salı günü yaptığı açıklamada, halihazırda yüksek seyreden enflasyon baskılarının artmaya devam etmesi halinde ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalabileceğini söyledi.

Yatırımcılar şimdi Fed’in para politikası patikasına ilişkin ipuçları almak için gün içinde açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ile cuma günü yayımlanacak tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

İsviçre gümrük verilerine göre, ülkenin altın ihracatı nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 20 geriledi. İngiltere ve Çin’e yapılan sevkiyatlardaki düşüş, Hindistan ve Hong Kong’a yapılan daha yüksek teslimatlarla dengelenemedi.

Dünyanın en büyük gümüş tüketicisi olan Hindistan ise gümüş ithalatına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırdı. Ülke, gümüşün granül ve toz formlarını kısıtlı ürünler listesine eklerken, ithalat için önceden geçerli izin alınmasını zorunlu hale getirdi. Bu adımın, ithalatı kontrol altına almak ve rupi üzerindeki baskıyı azaltmak amacıyla atıldığı belirtildi.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 74,73 dolara, platin yüzde 0,2 kayıpla 1.932,25 dolara ve paladyum yüzde 0,3 gerileyerek 1.365,25 dolara indi.