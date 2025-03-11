Altın, ABD’deki ekonomik yavaşlama endişelerinin hisse senetleri ve çoğu emtiada geniş çaplı bir geri çekilmeye yol açmasının ardından hafif bir düşüş sonrası yatay seyretti.

Külçe altın, pazartesi günü yüzde 1’den daha az bir düşüş yaşadıktan sonra ons başına 2.887 doların üzerinde işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu yaptığı açıklamada, ticaret politikasını tarifelerle yeniden şekillendirirken, ABD ekonomisinin önce zarar görebileceğini, ardından toparlanabileceğini belirtti. Bu açıklamalar, olası bir durgunluk konusunda endişeleri artırdı. Piyasaların sert düşüş yaşadığı dönemlerde yatırımcılar, zararlarını karşılamak için altın satabilir, bu da fiyatları aşağı çekebilir.

Altın, bu yıl art arda rekorlar kırdıktan sonra hâlâ yüzde 10 yukarıda seyrediyor. Trump yönetiminin yol açtığı belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve Fed’in faiz oranlarını daha da düşürebileceği yönündeki spekülasyonlar ralliyi destekleyen ana etkenler oldu. Daha düşük borçlanma maliyetleri, faiz getirisi olmayan altını genellikle daha cazip hâle getirir.

Altındaki yükseliş, Asya’nın önde gelen ekonomilerinde fiziksel altına olan talebi azaltırken, altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) istikrarlı yatırım akışları sağladı. Bloomberg verilerine göre, bu fonlar geçen hafta Aralık 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Singapur saatiyle 08:58’de spot altın, ons başına 2.887,77 dolarda yatay seyretti. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, pazartesi günkü yükselişin ardından değişim göstermedi. Gümüş, paladyum ve platin ise kayıplarını sürdürdü.