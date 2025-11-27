Spot altın, yüzde 0,2 düşüşle ons başına 4.154,09 dolar seviyesinde işlem görürken, Aralık teslim ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,3 gerileyerek 4.151,20 dolara indi.

GoldSilver Central Yönetici Direktörü Brian Lan, “Şu anda Fed’in bir sonraki adımı net değil ve altın, bu haftaki Fed toplantısına kadar yükseliş öncesi bir düzeltme sürecinde” dedi.

Faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğü konusunda çelişkili sinyaller artarken, yatırımcılar swap ve gecelik faiz oranlarına bağlı türev ürünlerde koruma arayışına girdi.

Bazı Fed yetkilileri, özellikle New York Fed Başkanı John Williams ve Guvernör Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki zayıflığın Hazine getirileri üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturması nedeniyle Aralık ayında bir gevşemenin gerekebileceğini belirtti.

Buna karşın, bazı bölgesel Fed başkanları, enflasyon yüzde 2 hedefine daha ikna edici şekilde yaklaşana kadar faiz indiriminin durdurulmasını savunuyor.

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçmesi beklenen Kevin Hassett, ABD Başkanı Donald Trump gibi faizlerin daha düşük olması gerektiğini söyledi.

CME’nin FedWatch aracına göre, ABD faiz vadeli işlemleri Aralık ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 85 olarak fiyatlıyor.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, haftalık işsizlik başvuruları düştü, ancak iş gücü piyasası işsizler için yeterli istihdam yaratmakta zorlanıyor. ABD tüketici güveni ise Kasım ayında iş ve hane finansal görünümü endişeleri nedeniyle zayıfladı.

Diğer değerli metallerde ise; spot gümüş yüzde 0,9 düşerek 52,89 dolar, platin yüzde 1,4 yükselerek 1.611,04 dolar ve paladyum yüzde 0,9 kayıpla 1.409,87 dolara geriledi.