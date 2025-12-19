Spot altın yüzde 0,3 düşüşle ons başına 4.318,19 dolara gerilerken, haftayı yüzde 0,4 artıda kapatmaya hazırlanıyor. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 0,4 düşüşle 4.346,60 dolara indi.

Spot gümüş yüzde 0,5 düşüşle ons başına 65,10 dolara geriledi. Buna karşın gümüş, çarşamba günü 66,88 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından haftayı yaklaşık yüzde 5 yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

Yıl başından bu yana yüzde 125 yükselen gümüş, aynı dönemde yüzde 65 artış kaydeden altını geride bıraktı.

Dolar, son bir haftanın zirvesine yakın seviyelerde yatay seyrederken, bu durum dolar cinsinden fiyatlanan değerli metallerin diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine yol açtı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, Fed’in daha güvercin bir patikayı gerekçelendirmesine yardımcı olurken, aynı zamanda altın ve gümüşün enflasyona karşı korunma aracı olarak cazibesini de bir miktar azaltıyor. Doların güçlü duruşu da fiyatlar üzerinde direnç yaratıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs, perşembe günü yayımladığı notta, temel senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artarak ons başına 4.900 dolara yükseleceğini öngördü.

Diğer değerli metallerde ise platin, perşembe günü 17 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,5 yükselerek ons başına 1.924,59 dolara çıktı. Paladyum ise perşembe günü yaklaşık üç yılın zirvesini gördükten sonra yüzde 1,1 düşüşle 1.677,68 dolara geriledi. Her iki metal de haftayı artıda kapatmaya hazırlanırken, paladyum Eylül 2024’ten bu yana en iyi haftalık performansına yöneldi.

Waterer, “Değerli metaller yeniden gözde. Platin ve paladyum da artık altın ve gümüşün izinden giderek bu trende katılıyor” ifadelerini kullandı.