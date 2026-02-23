Altın, ons başına 5.180 dolara yaklaşarak gün içinde yüzde 1,4’e kadar yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme’nin acil durum yetkilerini kullanarak gümrük vergisi belirlemesine karşı karar vermesinin ardından, mevcut önlemleri korumak amacıyla küresel ölçekte yüzde 15’lik tarife uygulayacağını açıkladı. Doların zayıflaması ise altını birçok alıcı için daha ucuz hale getirdi.

Mahkeme kararı, ABD’nin büyük ticaret ortaklarıyla müzakere ettiği anlaşmalar üzerinde soru işaretleri yarattı. Avrupa Parlamentosu’nun ticaret sorumlusu, Washington ile varılan anlaşmanın onay sürecini daha fazla netlik sağlanana kadar ertelemeyi önereceğini belirtirken, Hindistanlı yetkililer ABD ziyaretini erteledi. Japonya’da ise iktidar partisinden bir yetkili süreci “gerçek bir karmaşa” olarak nitelendirdi.

Altındaki son yükseliş, ay başındaki sert satış dalgası sonrası kayıpların telafi edilmesine yardımcı oldu. O dönemde fiyatlar rekor seviyelerden gerilemişti. Analistler, jeopolitik gerilimlerin sürmesi ve yatırımcıların devlet tahvilleri ile para birimlerine yönelik temkinli yaklaşımının devam etmesinin, altını destekleyen uzun vadeli unsurlar arasında yer aldığını belirtiyor.

Oversea-Chinese Banking stratejisti Vasu Menon, “Orta vadede altın lehine yeterli yapısal faktör var. Ancak kısa vadede, ABD ticaret politikasındaki gelişmeler ve İran’daki durum nedeniyle son aylardaki sert yükselişlerin ardından fiyatların dalgalı seyretmesini bekliyoruz” dedi.

Orta Doğu’da ise yatırımcılar Washington ile Tahran arasındaki gerilimi izliyor. İran’ın nükleer programına ilişkin olası bir anlaşma için görüşmeler sürerken, ABD’nin bölgeye önemli askeri yığınak yapması sınırlı saldırı ya da daha geniş çaplı bir çatışma ihtimaline yönelik endişeleri artırdı.

Altın, Singapur saatiyle 11:02 itibarıyla yüzde 1,3 artışla 5.174,75 dolara yükseldi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 gerilerken, gümüş yüzde 3,4 artışla 87,53 dolara çıktı. Platin ve paladyum da yükseliş kaydetti.