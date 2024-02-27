Altın dünkü düşüş sonrası yeni güne sınırlı artışla başladı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 artarak 2,033 dolardan işlem görüyor. Altın hafta başından beri dar bantta hareket ediyor.

Gram altın da yüzde 0,2 artışla 2,036 TL’den işlem görüyor.

Bu hafta ABD’de açıklanacak PCE enflasyon verisi altının hareketi açısından önemli olacak. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bir yılın en büyük artışını kaydetmesi bekleniyor. Piyasalarda Fed’den bu sene faiz indirimi beklentisi Haziran ayına ötelendi. Altın, yıl başından bu yana yüzde 1,4 değer kaybetti.

Bugün platin, paladyum ve gümüş de yükselişte.