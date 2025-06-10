Altın, önceki iki işlem gününde yüzde 2’ye varan değer kaybından sonra, yeni ABD-Çin ticaret görüşmeleri turunun en büyük iki ekonomi arasındaki ticari gerginliklerin azaltılabileceği umudunu vermesiyle denge kazanma çabasında.

Spot piyasada altın fiyatları, Cuma günü beklenenden daha iyi gelen ABD istihdam verilerinin ülkenin ekonomik gerilemesine ilişkin endişeleri azaltmasıyla gerilerken ons başına 3 bin 306 doları test etmişti.

Yeni işlem gününde altın bu seviyelerde yatay seyrediyor.

Washington ve Pekin’den üst düzey ticaret müzakerecilerinin yeni görüşmelerinde Çin’in nadir toprak üretimindeki hakimiyeti ana odak noktası konumunda.

Yatırımcılar Perşembe günü yapılacak uzun vadeli ABD devlet tahvili ihalesinin sonucunu da izleyecek.

Altın yatırımcıları merkez bankalarının altın talebini de yakından izliyor. Hafta sonu açıklanan verilere göre, merkez bankaları talebi destekledi ve Çin Halk Bankası altın alım serisini Mayıs ayında yedinci aya taşıdı.