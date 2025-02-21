Altın, ekonomik görünümle ilgili artan güvenli liman talebi nedeniyle rekora yakın bir seviyede kaldı. Böylece altın sekiz haftalık yükselişine doğru ilerliyor.

Altın, bu hafta ons başına yüzde 2 yükselerek 2.940 dolara yakın işlem gördü.

Değerli metal, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’ya yönelik Amerikan desteğini sona erdirebileceği endişeleri arasında Perşembe günü yeni bir zirveye ulaştı. ABD lideri, savaşı sona erdirmek için bir anlaşma müzakere etmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazırlanıyor. Bu hareket Kiev ve Avrupa müttefiklerini devre dışı bırakma tehdidinde bulunuyor.

Altın, 2024’te yüzde 27 yükseldikten sonra bu yıl üst üste rekor kırdı. Goldman Sachs bu hafta metal için yıl sonu hedefini ons başına 3.100 dolara yükseltti ve merkez bankalarının alımlarının önemli bir itici güç olacağını söyledi. Aynı zamanda, Bloomberg’in sayımına göre külçe destekli borsa yatırım fonlarındaki varlıklar bir yıldan uzun süredir en yüksek seviyeye ulaştı.

Spot altın, Singapur’da sabah 8:44’te ons başına yüzde 0,1 artarak 2.939,52 dolara çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi durgundu ve son altı haftadaki beşinci haftalık kayba doğru gidiyordu. Paladyum ve platin çok az değişirken gümüş bu hafta yüzde 2’den fazla artarak ons ​​başına 33 doların hemen altında işlem gördü.